Сегодня, 10:14
lesjasap

В Москве задержали иностранцев, вербовавших мигрантов в террорганизацию

ФСБ и СК России рассказали о том, что подозреваемые пытались обучать доктрине создания так называемого всемирного халифата.

Российские силовые структуры при взаимодействии со Службой государственной безопасности Узбекистана и Следственным комитетом  страны задержали на территории Москвы девять иностранцев. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемые занимались вербовкой мигрантов в международную террористическую организацию (МТО). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации.

ЦОС ФСБ РФ

Как сообщила официальный представитель СК РФ России Светлана Петренко пояснила, что в отношении двух иностранцев 1986 и 1987 годов рождения. возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 УК РФ. По решению Замоскворецкого суда города фигуранты расследования заключены под стражу. В надзорном ведомстве считают, что не позднее апреля 2025 года злоумышленники на территории российской столицы вели пропагандистскую деятельность и занимались вербовкой трудовых иностранцев. На конспиративных сборах, в том числе по видео-конференц-связи в мессенджере Telegram, подозреваемые вели обучение, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: мигранты, москва, светлана петренко, следственный комитет, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

