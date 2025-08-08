В Москве задержали иностранцев, вербовавших мигрантов в террорганизацию

ФСБ и СК России рассказали о том, что подозреваемые пытались обучать доктрине создания так называемого всемирного халифата.

Российские силовые структуры при взаимодействии со Службой государственной безопасности Узбекистана и Следственным комитетом страны задержали на территории Москвы девять иностранцев. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемые занимались вербовкой мигрантов в международную террористическую организацию (МТО). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации. ЦОС ФСБ РФ

Как сообщила официальный представитель СК РФ России Светлана Петренко пояснила, что в отношении двух иностранцев 1986 и 1987 годов рождения. возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.5 УК РФ. По решению Замоскворецкого суда города фигуранты расследования заключены под стражу. В надзорном ведомстве считают, что не позднее апреля 2025 года злоумышленники на территории российской столицы вели пропагандистскую деятельность и занимались вербовкой трудовых иностранцев. На конспиративных сборах, в том числе по видео-конференц-связи в мессенджере Telegram, подозреваемые вели обучение, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

В ЛНР задержали мужчину, корректирующего удары ВСУ по российским военным.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России