Житель нового региона России из Сватовского района дал признательные показания.

На территории Луганской народной республики российские силовые структуры задержали мужчину, корректирующего удары Вооруженных сил Украины по местным военнослужащим. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по новому региону страны. Известно, что подозреваемым стал житель Сватовского района. В ходе лопроса мужчина рассказал, что передавал киевскому режиму в лице "Сергея" сведения о местах дислокации личного состава ВС РФ. С иностранцем житель ЛНР держал связь с 2021 года.

Вообще, насколько я знаю, он егерь. <...> Через некоторое время он уехал в Днепропетровск, я, естественно, остался дома. Он звонил мне на телефон. Сказал, что будет нормальный канал связи: "Ничего не бойся, все будет нормально". сообщение от злоумышленника

В результате украинец звонил фигуранту расследования под видом того, что попадает якобы в пекарню. Мужчина сознался, что в целях получения информации от использовал третьих лиц. Те ничего не подозревали, так как раскрывали данные в ходе распития спиртных напитков. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Фото и видео: УФСБ по ЛНР