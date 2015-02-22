На территории Луганской народной республики российские силовые структуры задержали мужчину, корректирующего удары Вооруженных сил Украины по местным военнослужащим. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по новому региону страны. Известно, что подозреваемым стал житель Сватовского района. В ходе лопроса мужчина рассказал, что передавал киевскому режиму в лице "Сергея" сведения о местах дислокации личного состава ВС РФ. С иностранцем житель ЛНР держал связь с 2021 года.
Вообще, насколько я знаю, он егерь. <...> Через некоторое время он уехал в Днепропетровск, я, естественно, остался дома. Он звонил мне на телефон. Сказал, что будет нормальный канал связи: "Ничего не бойся, все будет нормально".
сообщение от злоумышленника
В результате украинец звонил фигуранту расследования под видом того, что попадает якобы в пекарню. Мужчина сознался, что в целях получения информации от использовал третьих лиц. Те ничего не подозревали, так как раскрывали данные в ходе распития спиртных напитков. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Фото и видео: УФСБ по ЛНР
