Установлена причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению "Дагнефтепродукта"

стоимость переданных судом государству нефтекомплексов превышает 100 миллиардов рублей.

Арестовано имущество бывшего государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, причастного к хищению "Дагнефтепродукта", а также других фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связе ФСБ РФ. Российские надзорные органы установили, что стоимость переданных судом государству нефтекомплексов превышает 100 миллиардов рублей. Операции проводились при участии Генеральной прокуратуры и МВД. Оперативники вскрыли криминальную схему по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе. Речь идет о Дагестанском государственном предприятии по перевалке и обеспечению нефтепродуктами ("Дагнефтепродукт").

В силовом ведомстве уточнили, что Магомед-Султан Магомедов использовал административный ресурс для незаконного перевода предприятия в республиканскую собственность и последующей его продажей подконтрольным лицам по заниженной стоимости. Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск, который был удовлетворен судом.

Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что ведется уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. В общей сложности проведено 70 обысков, в ходе которых изъяты ценные предметы и крупные суммы денег. В настоящее время Магомед-Султан Магомедов уволен с занимаемой должности за утрату доверия.

СМИ сообщают о задержании госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.

Фото и видео: ЦО ФСБ России