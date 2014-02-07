Стало известно о новых правилах сдачи экзамена на права
Сегодня, 9:46
Они начнут действовать в марте следующего года. 

Сдать "практику" при получении водительских прав получится не позднее 60 дней с момента прохождения "теории". Раньше на этот процесс отводили полгода. Новые поправки утвердили в Правительстве страны. Об этом сообщает РИА Новости. 

Коррективы в документе существенно меняют порядок сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Так, если россиянин не успевает сдать "практику" за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Также теперь запрещено использовать любые средства связи, видео-аппаратуру и справочники. По этой причине результаты испытания могут аннулировать. Кроме того, со следующего года при подаче заявления через "Госуслуги" можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в Единой информационной госсистеме.

Фото: Magnific
 

