Автомобиль перевернулся на перекрёстке Серебристого и Аэродромной

На Серебристом бульваре машина легла на крышу у светофора.

На пересечении Серебристого бульвара и улицы Аэродромной произошло дорожно-транспортное происшествие — легковой автомобиль опрокинулся на проезжей части. На место выехали экстренные службы и эвакуатор, сообщил читатель Piter.TV.

На перекрёстке Серебристого бульвара и Аэродромной улицы легковой автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся. Транспортное средство съехало на газон, частично повредив металлическое ограждение вдоль тротуара. На месте ДТП зафиксировано присутствие нескольких человек, предположительно очевидцев и участников аварии. На фоне видны служебный фургон и эвакуатор, прибывшие для разбора последствий столкновения. Движение на участке было затруднено. Пострадавшие и точные обстоятельства аварии уточняются.

Фото: Piter.TV