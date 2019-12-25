Московского должника по алиментам нашли во время участия в телепередаче

Он уклонялся от содержания своего 5-летнего сына.

37-летнего должника по алиментам обнаружили во время съемок известной телепередачи на федеральном канале. Ранее его бывшая супруга обратилась к судебным приставам с информацией, что мужчина уклоняется от платежей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

После развода отец 5-летнего ребенка должен был выплачивать семье сумму в размере четверти от всех видов дохода. Однако от содержания своего несовершеннолетнего сына он регулярно уклонялся. На оповещение инспекторов мужчина никак не отреагировал. Тогда в отношении него завели разыскное дело.

Местонахождение москвича обнаружили во время подготовки к известной телепередаче. Он был в гримерной. Должника доставили в отдел и составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что 3 млн рублей алиментов выплатила россиянка своим сыновьям. Чтобы мать, которую лишили родительских прав, погасила долг, правоохранителям пришлось поменять наказание на лишение свободы. По возвращении из тюрьмы женщина осознала ошибку и погасила долг на содержание детей.

