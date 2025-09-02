Осознала ошибку: 3 млн рублей алиментов выплатила россиянка своим сыновьям

Задолженность по алиментам в размере 3 млн рублей выплатила россиянка своим сыновьям после колонии. Ранее 36-летнюю россиянку, которая отказывалась следить за воспитанием детей и устраиваться на работу, лишили родительских прав. Об этом сообщают на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Решить вопрос с крупным долгом правоохранителям удалось, но после нескольких строгих мер. Неплательщицу неоднократно привлекали к административной ответственности, но предупреждения не помогли поменять ее позицию. Не стало поводом для погашения алиментов и уголовное дело с 8 месяцами исправительных работ.

Тогда сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области добились замены части срока на другое наказание. Женщину отправили в колонию-поселение, а по возвращении из мест лишения свободы россиянка осознала серьезность последствий и вернула долги детям. Сейчас мальчики живут с опекунами.

Ранее сообщалось о 27-летней петербурженке, которая отказывалась выплачивать алименты своему маленькому ребенку. По решению суда, она обязана погасить 100 рублей задолженности.

