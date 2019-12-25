Женщине запретили сдавать комнату в коммуналке на улице Ольги Берггольц без согласия соседки

Исполнительное производство было инициировано судебным приставом-исполнителем, который направил уведомление должнице.

Собственнице комнаты в коммунальной квартире на улице Ольги Берггольц предписано судом сдать помещение в аренду исключительно после достижения соглашения с совладелицей квартиры, состоящей из трех комнат, сообщает пресс-центр Главного управления ФССП России по городу Санкт-Петербургу.

Истоком спора послужил конфликт вокруг использования общих помещений жильцами арендованной комнаты. Владелица остальных двух комнат жаловалась на ненадлежащее поведение временных обитателей, которые позволяли себе курить в коридорах, употреблять алкоголь, наносить материальный ущерб общему имуществу, а однажды спровоцировали возгорание.

Судебная инстанция признала незаконным заселение посторонними гражданами без предварительного одобрения со стороны другого собственника, сочтя это нарушением законных прав и интересов соседей, а потому постановила удовлетворить требование о введении обязательного согласования порядка пользования жилым пространством.

Исполнительное производство было инициировано судебным приставом-исполнителем, который направил уведомление должнице. Выезд на место проживания и последующий штраф в сумме 5000 рублей позволили добиться исполнения решения суда, вследствие чего комната освободилась от временных жильцов.

Ранее мы сообщили о том, что 47-летний петербуржец 2 недели провел в изоляторе за невыплату алиментов.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу

