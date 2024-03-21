47-летний петербуржец 2 недели провел в изоляторе за невыплату алиментов

У него есть дети от трёх жен, никому из них он не платил алименты в добровольном порядке.

Максимальное административное наказание за неуплату алиментов в пользу уже совершеннолетней дочери получил 47-летний петербуржец. Об этом сообщили в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Уже не первый год мужчина уклоняется от выплат по алиментам, трижды разведенный мужчина в каждом браке успел обзавестись детьми. Каждая бывшая супруга обращалась к судебным приставам за помощью. На этот раз исполнительный лист о взыскании алиментов предъявила третья экс-супруга. Она пожаловалась, что бывший супруг не помогал финансово, пока дочь взрослела. Сейчас долг перед уже совершеннолетним ребенком составляет 1 миллион рублей.

Петербуржец длительное время игнорировал уведомления с требованиями явиться в отдел судебных приставов, его объявили в исполнительный розыск. Выйти на неплательщика удалось через его новую сожительницу. Мужчину доставили в районный отдел принудительно, где в отношении него составили протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей"). После чего мужчину в сопровождении судебных приставов препроводили в суд. Судья вынесла максимально возможное наказание: 14 дней в изоляторе временного содержания.

По состоянию на 1 сентября 2025 года судебные приставы Петербурга взыскали с алиментщиков более 1,3 миллиардов рублей. Также с начала года 16 должников по алиментам получили административный арест до 15 суток.

Фото: ФССП по Петербургу