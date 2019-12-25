Приставы заставили хозяйку квартиры на Комендантском проспекте очистить холл дома от строительного мусора

Наряду с предупреждением женщине было назначено административное взыскание в сумме 5 тысяч рублей.

Судебные приставы Западного отдела Приморского района Петербурга возбудили исполнительное производство, обязывающее хозяйку квартиры на Комендантском проспекте освободить общий холл от остатков строительного материала. Причиной разбирательства стала жалоба коммунальной службы, подавшей судебный иск в городской суд, проинформировали в управлении ФССП РФ по Петербургу.

Суд установил, что собственница жилого помещения самовольно возвела кирпичную перегородку в месте общего пользования, которая впоследствии была демонтирована. После устранения стены образовались отходы стройматериалов, оставшиеся в подъезде. Несмотря на вынесенное предписание управляющей компании о вывозе отходов, женщина проигнорировала требование и отказалась очищать помещение самостоятельно.

Исполнителем действий судебного акта выступил сотрудник Федеральной службы судебных приставов, который лично посетил жилье должника и повторно уведомил её о требованиях суда. Наряду с предупреждением женщине было назначено административное взыскание в сумме 5 тысяч рублей. Получив штраф, собственник приняла решение незамедлительно исполнить судебное постановление и освободила подъезд от мусора. Проверочный рейд подтвердил полное выполнение судебного решения, вследствие чего исполнительное дело было официально закрыто, права жителей дома восстановлены,

