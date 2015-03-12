Петербуржец-лихач оплатил более 450 штрафов ГИБДД ради поездки за границу

Петербуржец, увлекающийся быстрой ездой, вынужден был выплатить свыше 650 тысяч рублей задолженности по решению суда. Возможность оказаться закрытым для поездок за границу подтолкнула автолюбителя погасить долг, сообщили в пресс-центре управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".
Взысканная сумма сформировалась из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения: у водителя накопилось более 450 штрафов ГИБДД общим размером около 370 тысяч рублей. Мужчина долгое время игнорировал погашение долга, вследствие чего дополнительно пришлось внести исполнительный сбор в размере 287 тысяч рублей.
На встрече с судебными приставами гражданин объяснил нехватку денег, но получил предупреждение о возможной временной приостановке выезда за пределы страны и ограничении пользования водительскими правами. Под угрозой запрета покидать Россию мужчина срочно оплатил всю сумму задолженности, объяснив позднее судебным приставам намерение совершить зарубежную поездку, имея второе гражданство.
В ведомстве добавили, что по состоянию на начало сентября судебные приставы уже взыскали с любителей превышать скорость свыше 600 миллионов рублей штрафов.
