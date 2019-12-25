Петербурженка принесла приставам почти 2 млн рублей долга в полиэтиленовом пакете из супермаркета

Впоследствии гражданка прибыла в подразделение судебных приставов с пластиковым пакетом, наполненным наличными деньгами, равными сумме задолженности.

Жительница Петербурга долгое время отказывалась возвращать задолженность размером 1,8 млн рублей, накопившуюся перед её близким родственником. Из-за отказа исполнять судебные предписания в Приморском районе города было инициировано исполнительное производство, направленное на принудительное взыскание указанной суммы.

Поскольку должница игнорировала законные обязательства, сотрудник Федеральной службы судебных приставов наложил арест на принадлежащую ей квартиру. Информацию об этом распространила пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Впоследствии гражданка прибыла в подразделение судебных приставов с пластиковым пакетом, наполненным наличными деньгами, равными сумме задолженности. Ей разъяснили, что сотрудники ведомства не уполномочены принимать денежные средства лично, и рекомендовали обратиться в ближайшее банковское отделение, где она смогла погасить весь долг.

Помимо основной суммы, задолжавшей пришлось уплатить дополнительно исполнительный сбор в размере 124 тыс. рублей, предусмотренный за несоблюдение сроков исполнения судебного акта. Таким образом, процедура исполнительного производства завершилась полным выполнением обязательств, а финансы поступили адресату-взыскателю.

Фото: ГУФССП России по Петербургу