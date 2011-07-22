В пользу пострадавшей клиентки мебельного магазина взыскали почти 1,9 млн рублей

Все досудебные претензии остались без ответа, и женщина обратилась в Кировский районный суд с иском.

Почти 1,9 миллиона рублей были взысканы в пользу клиентки мебельного магазина, которая более двух лет не могла пользоваться кухонным гарнитуром из-за действий компании. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Между сторонами был заключен договор на изготовление и монтаж кухонной мебели. Однако комплект мебели так и не был полностью собран из-за некомплектности и наличия дефектов. Организация отказалась решать проблему, и представители не выходили на связь.

Все досудебные претензии остались без ответа, и женщина обратилась в Кировский районный суд с иском. Суд встал на сторону истца и постановил взыскать денежные средства в ее пользу. В отношении должника был назначен исполнительский сбор.

В кратчайшие сроки средства были перечислены пострадавшей. В настоящее время еще семь клиентов компании ожидают выплаты на общую сумму около пяти миллионов рублей – исполнительные производства находятся под контролем судебных приставов

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу