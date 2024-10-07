Неплательщик алиментов в Петербурге лишился авто после ссоры с бывшей женой

Для принудительного погашения задолженности судебные приставы объявили принадлежащий должнику кроссовер в розыск.

Автомобилем марки Chery Tiggo обзавелся новый владелец — служба судебных приставов Приморского района Петербурга. Причина столь радикальных мер — накопившийся долг гражданина, отказавшегося исполнять судебное постановление о выплате алиментов своему ребенку. Суммарно сумма задолженности превысила отметку в 70 тысяч рублей.

История началась с решения суда, предписавшего мужчине регулярно отчислять денежные средства на содержание ребенка бывшей жене. Но вскоре выплаты прекратились: поводом послужила семейная размолвка, в результате которой отец решил больше не поддерживать материально собственного сына или дочь.

Разбирательство продолжилось в отделении судебных приставов, куда супруга привела доказательства прекращения выплат. Мужчину обвинили в уклонении от уплаты алиментов, в результате чего образовавшийся долг достиг значительных размеров.

Для принудительного погашения задолженности судебные приставы объявили принадлежащий должнику кроссовер в розыск. Вскоре машина была найдена неподалёку от места жительства бывшего мужа. Судебный исполнитель провел процедуру описи и наложил арест на имущество. Авто отправили на специальную стоянку с помощью эвакуатора.

Теперь владельцу авто придется не только выплатить весь накопленный долг по алиментам, но и покрыть издержки, связанные с процедурой эвакуации и хранением машины на платной автостоянке.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу