Петербурженка стала соседкой по квартире сестры согласно решению суда

Ключи от жилья переданы законной владелице, судебный пристав зафиксировал факт вселения соответствующим актом.

Сегодня служба судебных приставов Приморского района Петербурга провела процедуру вселение женщины в комнату коммунальной квартиры, которую незаконно заняла её собственная сестра, поселив там своих совершеннолетних детей. Информация предоставлена пресс-службой Управления ФССП России по городу.

Наследницами двухкомнатной квартиры на Парашютной улице оказались родные сестры. Одна из них выступила с предложением о продаже недвижимости, однако вторая отказалась. Решив воспользоваться правом проживания, первая сестра попыталась заселиться в общее жилье, но столкнулась с препятствиями: вторая наследница поменяла замки, а комната оказалась занятой взрослыми детьми.

Конфликт разрешился после вступления в силу судебного постановления о принудительном вселении. Вторую сестру проинформировали о последствиях нарушения сроков исполнения судебного акта, включая назначение исполнительного сбора и проведение мер принудительного характера.

Женщина, получив предупреждение, согласилась освободить помещение добровольно, понимая нежелательность финансовых затрат на установку новой двери и оплаты штрафа в пять тысяч рублей. Ключи от жилья переданы законной владелице, судебный пристав зафиксировал факт вселения соответствующим актом.

Ранее приставы добились порядка в коммунальной квартире в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу