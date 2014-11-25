Приставы добились порядка в коммунальной квартире в центре Петербурга

Одна из совладельцев комнаты обратилась в службу приставов с жалобой на 60-летнего соседа, который самостоятельно занял общие площади, поставив мебель и лишив остальных жильцов свободного передвижения.

Судебные приставы помогли жителям центральной коммунальной квартиры добиться соблюдения их прав на комфортное проживание. Пресс-служба Управления ФССП России по Петербургу сообщила, что один из соседей ранее захламил общее пространство собственной мебелью.

Одна из совладельцев комнаты обратилась в службу приставов с жалобой на 60-летнего соседа, который самостоятельно занял общие площади, поставив мебель: шкаф в коридоре, стеллаж в санузле и антресоли над кухонным проходом, лишив остальных жильцов свободного передвижения. Конфликт перешел в судебную плоскость.

Суд постановил вернуть интерьер квартиры в первоначальное состояние, обязав ответчика убрать самовольные постройки. Несмотря на принятый судебный акт, нарушитель отказывался добровольно освобождать помещение от установленных предметов мебели. Тогда судебные приставы ввели штраф в размере пяти тысяч рублей и временно запретили должнику выезд за границу. Вскоре в подразделение поступили фотоотчеты, доказывающие соблюдение судебного решения и возвращение жилплощади в надлежащий вид.

Ранее мы сообщили о том, что суд взыскал с организации более 400 тыс. за падение льда на машину в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу