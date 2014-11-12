Суд взыскал с организации более 400 тыс. за падение льда на машину в Петербурге

ГУФССП России по Санкт-Петербургу сообщает о завершении исполнительного производства по делу о повреждении автомобиля ледяной глыбой.

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с управляющей организации более 400 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждение автомобиля жительницы города. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в феврале 2023 года на Коломенской улице, где с крыши здания на припаркованный автомобиль KIA Sportage обрушилась глыба льда.

В суде выяснилось, что в феврале 2023 года местная жительница оставила свой автомобиль марки KIA Sportage возле здания по Коломенской улице, а на следующий день она обнаружила на нем повреждения. Было разбито панорамное стекло и пробита крыша автомобиля, внутри салона находилась глыба льда. Пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Суд установил, что организация не предприняла своевременных мер по очистке крыши от наледи и не обеспечила безопасность прилегающей территории. Экспертиза оценила ущерб более чем в 400 тысяч рублей. После принятия судебного решения приставы принудительно взыскали указанную сумму с банковских счетов компании-должника.

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Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу