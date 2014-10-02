  1. Главная
На Испытателей мужчина лег на трамвайные пути, его передали медикам
Сегодня, 16:48
Водитель маршрута №55 воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы передали врачам мужчину, который мешал проезду трамваев на проспекте Испытателей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 октября сотрудники вневедомственной охраны по Приморскому району получили информацию о том, что водитель маршрута №55 воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, находясь напротив Удельного парка. 

Был задержан 27-летний местный житель в неадекватном состоянии, его забрали медики скорой помощи и поместили в психиатрическое отделение одного из городских медицинских учреждений. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительницу Петербурга задержали с мефедроном в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

