На Испытателей мужчина лег на трамвайные пути, его передали медикам

Водитель маршрута №55 воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы передали врачам мужчину, который мешал проезду трамваев на проспекте Испытателей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 октября сотрудники вневедомственной охраны по Приморскому району получили информацию о том, что водитель маршрута №55 воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, находясь напротив Удельного парка.

Был задержан 27-летний местный житель в неадекватном состоянии, его забрали медики скорой помощи и поместили в психиатрическое отделение одного из городских медицинских учреждений.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти