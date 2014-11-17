Жительницу Петербурга задержали с мефедроном в Ленобласти

Установлено, что автоледи работала закладчиком.

Транспортная полиция в Ленобласти выявила женщину с крупной партией запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере), рассказали в УТ МВД России по СЗФО 2 октября.

Был остановлен автомобиль с 43-летней жительницей Петербурга, при личном досмотре в кармане куртки обнаружили и изъяли 9 граммов мефедрона. Установлено, что автоледи работала закладчиком, она планировала распространить вещество на территории города.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV