У жительницы Новокузнецка петербургские полицейские изъяли "слоновий транквилизатор"

Женщина вызывающе вела себя на Народной улице.

В Петербурге у жительницы Новокузнецка, которая нарушала общественный порядок, нашли наркотики в кошельке. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 21 корпус 2 по Народной улице 13 сентября сотрудниками Росгвардии в ходе патрулирования территории была обнаружена 41-летняя ранее судимая жительница Новокузнецка, которая нарушала общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Нарушительница была доставлена в отдел полиции.

Там при проведении личного досмотра в кошельке женщины полицейские обнаружили два прозрачных пакетика с порошкообразным веществом розоватого цвета внутри (общей массой около 3 граммов). Согласно экспертизе, изъятое вещество массой 3,11 грамма, является смесью, содержащей наркотическое средство ("слоновий транквилизатор").

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv