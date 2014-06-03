Уроженец Латинской Америки при виде полицейских выбросил пакетик с наркотиками на Шлиссельбургском проспекте

У него самого были признаки наркотического опьянения.

В Петербурге полицейские задержали иностранца-наркосбытчика, который при виде правоохранителей выбросил пакетик с порошкообразным веществом.

Как рассказали в пресс-службе МВД, днем 8 сентября 2025 года у дома 47/1 по Шлиссельбургскому проспекту сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был выявлен 31-летний гражданин одной из стран Латинской Америки с явными внешними признаками наркотического опьянения. При виде полицейских иностранец выбросил на землю полиэтиленовый пакет, в котором находились 2 свертка из изоленты серого цвета.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ. Сброшенный задержанным пакетик с неизвестными веществами был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что в обоих свертках было наркотическое средство "клефедрон" общей массой 1,67 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании фигуранту меры пресечения.

