Обвиняемый в покушении на сбыт 643 килограммов кокаина получил 12 лет колонии в Петербурге

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщили 1 сентября в надзорном ведомстве.

Фигурант разместил в арендованном гараже на проспекте Народного Ополчения 643 килограмма кокаина для дальнейшего сбыта. При попытке перемещения брикетов с наркотиками в автомобиль в декабре 2023 года его задержала полиция.

Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

