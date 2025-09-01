На корабле "Летучий Голландец" за наркопотребление задержаны пятеро гостей VIP-вечеринки

Полицейские получили оперативную информацию о том, что досуг участников закрытого мероприятия в одном из городских ресторанов в выходные будет сопровождаться потреблением и сбытом запрещенных веществ.

Пятеро участников VIP-вечеринки задержаны за наркопотребление и распространение запрещенных веществ на корабле "Летучий Голландец", который находится на Мытнинской набережной, 6. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что досуг участников закрытого мероприятия в одном из городских ресторанов в выходные будет сопровождаться потреблением и сбытом запрещенных веществ.

В самый разгар вечеринки в ресторан прибыли оперативники, кинологи и сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России. На улице собравшихся ожидал передвижной пункт медицинского освидетельствования.

При виде полицейских пара (60-летняя женщина и 59-летний мужчина) "скинули" на пол 2 пакетика с кокаином. Полицейские успели зафиксировать это. Еще два свертка с марихуаной были в носке у 22-летнего петербуржца. Он также попытался избавиться от запрещенки, но не успел. Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции, а обнаруженные при них вещества изъяты и направлены на экспертизу.

Еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами обнаружили полицейские в туалетах и вестибюле ресторана.

Пунктом медицинского освидетельствования зафиксированы признаки наркотического опьянения ещё у двух гостей вечеринки, 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. Они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

По факту выявленных фактов незаконного оборота наркотиков полицией возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.

Видео: МВД по СПб и ЛО