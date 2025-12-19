Задержан водитель Renault, сбивший пожилую женщину на Испытателей

Мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водителя автомобиля Renault, который сбил пешехода на проспекте Испытателей и скрылся. ДТП произошло 12 января.

Уточняется, что 47-летнего злоумышленника поймали на проспекте Энгельса, об аварии полиция узнала благодаря социальным сетям. Мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку. Машина помещена на специализированную стоянку, составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.27, ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан участник дрифт-шоу из Свердловской области. Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Видео: ГАИ по Петербургу и Ленобласти