Сегодня, 10:48
В Петербурге задержан участник дрифт-шоу из Свердловской области

Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали в Северной столице участника дрифт-шоу. Водители собрались на Хасанской улице, их маневры попали на камеры видеонаблюдения. 

Пока поймали только 22-летнего уроженца Свердловской области. Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Машина молодого дрифтера отправлена на специализированную стоянку для экспертизы. Кроме того, парня направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Ранее на Piter.TV: водитель BMW устроил опасный заезд около ТЦ в Колпинском районе. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

