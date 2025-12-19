Водитель BMW устроил опасный заезд около ТЦ в Колпинском районе

Нарушителем оказался 33-летний мужчина, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

На парковке крупного торгового центра в Колпинском районе водитель внедорожника BMW устроил опасный дрифт. Об этом 7 января полицейским сообщили очевидцы, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителем оказался 33-летний мужчина, его автомобиль помещен на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. С водителем провели разъяснительную беседу, он признал ошибку.

Ранее на Piter.TV: дрифт на парковке обернулся протоколами для молодого жителя Петербурга. За свои действия водитель ответит перед законом.

Видео: ГАИ по Петербургу и Ленобласти