Сегодня, 15:59
157
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водитель BMW устроил опасный заезд около ТЦ в Колпинском районе

Нарушителем оказался 33-летний мужчина, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

На парковке крупного торгового центра в Колпинском районе водитель внедорожника BMW устроил опасный дрифт. Об этом 7 января полицейским сообщили очевидцы, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Нарушителем оказался 33-летний мужчина, его автомобиль помещен на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. С водителем провели разъяснительную беседу, он признал ошибку. 

Ранее на Piter.TV: дрифт на парковке обернулся протоколами для молодого жителя Петербурга. За свои действия водитель ответит перед законом. 

Видео: ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дрифт, колпинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

