На Приморском шоссе в Солнечном частично разрушилась обочина

На Приморском шоссе в поселке Солнечный после сильных осадков выявили локальное разрушение обочины. По данным комитета по благоустройству Петербурга, специалисты оперативно выехали на место происшествия и устранили повреждение.
В ведомстве напомнили, что безопасность и комфорт всех участников дорожного движения – это главный приоритет коммунальных служб.
Именно поэтому ежедневно осуществляется контроль улично-дорожной сети. Лучше своевременно устранять выявленные дефекты, не дожидаясь, пока небольшая проблема превратится в серьезную.
Комблаг Петербурга
Ранее на Piter.TV: на Большой Конюшенной улице кирпичи обрушились на припаркованный автомобиль.
Фото: пресс-служба петербургского комблага
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