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На Приморском шоссе в Солнечном частично разрушилась обочина
Сегодня, 16:35
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На Приморском шоссе в Солнечном частично разрушилась обочина

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Специалисты оперативно выехали на место происшествия и устранили повреждение.

На Приморском шоссе в поселке Солнечный после сильных осадков выявили локальное разрушение обочины. По данным комитета по благоустройству Петербурга, специалисты оперативно выехали на место происшествия и устранили повреждение. 

В ведомстве напомнили, что безопасность и комфорт всех участников дорожного движения – это главный приоритет коммунальных служб. 

Именно поэтому ежедневно осуществляется контроль улично-дорожной сети. Лучше своевременно устранять выявленные дефекты, не дожидаясь, пока небольшая проблема превратится в серьезную. 

Комблаг Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на Большой Конюшенной улице кирпичи обрушились на припаркованный автомобиль. 

Фото: пресс-служба петербургского комблага 

Теги: комблаг, солнечное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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