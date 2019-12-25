На Приморском шоссе в Солнечном частично разрушилась обочина

Специалисты оперативно выехали на место происшествия и устранили повреждение.

На Приморском шоссе в поселке Солнечный после сильных осадков выявили локальное разрушение обочины. По данным комитета по благоустройству Петербурга, специалисты оперативно выехали на место происшествия и устранили повреждение.

В ведомстве напомнили, что безопасность и комфорт всех участников дорожного движения – это главный приоритет коммунальных служб.

Именно поэтому ежедневно осуществляется контроль улично-дорожной сети. Лучше своевременно устранять выявленные дефекты, не дожидаясь, пока небольшая проблема превратится в серьезную. Комблаг Петербурга

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Фото: пресс-служба петербургского комблага