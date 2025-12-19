За сутки в Петербурге на утилизацию отправили 26 тыс. "кубов" снега

В Петербурге за минувшие сутки на утилизацию отправлено 26 тыс. кубометров снега. Сейчас продолжаются зачистка лотковой зоны и боковых проездов, а также уборка труднодоступных мест, рассказали в городском комитете по благоустройству 21 января.
К примеру, накануне снег вывозили с проспекта Обуховской Обороны, набережной Обводного канала, Нарвского проспекта, Пулковской улицы и из зон платных парковок на Смольной набережной, улице Блохина, Лахтинской улице, улице Писарева, в Кузнечном переулке.
Ранее на Piter.TV: при уборке сквера на Московском проспекте дворники оставили большой сугроб для детей.
Видео: комблаг Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все