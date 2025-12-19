  1. Главная
Сегодня, 15:50
За сутки в Петербурге на утилизацию отправили 26 тыс. "кубов" снега

Сейчас продолжаются зачистка лотковой зоны и боковых проездов, а также уборка труднодоступных мест.

В Петербурге за минувшие сутки на утилизацию отправлено 26 тыс. кубометров снега. Сейчас продолжаются зачистка лотковой зоны и боковых проездов, а также уборка труднодоступных мест, рассказали в городском комитете по благоустройству 21 января. 

К примеру, накануне снег вывозили с проспекта Обуховской Обороны, набережной Обводного канала, Нарвского проспекта, Пулковской улицы и из зон платных парковок на Смольной набережной, улице Блохина, Лахтинской улице, улице Писарева, в Кузнечном переулке. 

Ранее на Piter.TV: при уборке сквера на Московском проспекте дворники оставили большой сугроб для детей. 

Видео: комблаг Петербурга 

