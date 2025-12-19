За сутки в Петербурге на утилизацию отправили 26 тыс. "кубов" снега

Сейчас продолжаются зачистка лотковой зоны и боковых проездов, а также уборка труднодоступных мест.

В Петербурге за минувшие сутки на утилизацию отправлено 26 тыс. кубометров снега. Сейчас продолжаются зачистка лотковой зоны и боковых проездов, а также уборка труднодоступных мест, рассказали в городском комитете по благоустройству 21 января.

К примеру, накануне снег вывозили с проспекта Обуховской Обороны, набережной Обводного канала, Нарвского проспекта, Пулковской улицы и из зон платных парковок на Смольной набережной, улице Блохина, Лахтинской улице, улице Писарева, в Кузнечном переулке.

