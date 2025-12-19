При уборке сквера на Московском проспекте дворники оставили большой сугроб для детей

По правилам такие валы вывозят, но в этот раз было сделано исключение.

В сквере на Московском проспекте после уборки территории образовался большой сугроб. По правилам такие валы вывозят, но в этот раз было сделано исключение, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Маленькие горожане начали играть в "царя горы", рыть подкопы и скатываться с горы, поэтому садовники решили оставить этот центр притяжения.

Ранее мы рассказывали о том, что юные петербуржцы отстояли сугроб на Дворцовой площади. В результате ведомство также сдалось и оставило горку.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга