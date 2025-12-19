Юные петербуржцы отстояли сугроб на Дворцовой площади

Детский протест сорвал уборку снега в центре Петербурга.

Юные жители Санкт-Петербурга помешали полной уборке снега на Дворцовой площади в период новогодних праздников и добились сохранения одного крупного сугроба для игр. Об этом 12 января сообщил ТАСС председатель комитета по благоустройству города Сергей Петриченко.

По словам главы комитета, во время плановой расчистки центральной площади сотрудники коммунальных служб столкнулись с неожиданным сопротивлением со стороны детей. Юные петербуржцы, а также, возможно, гости города активно выступили против вывоза снега и настаивали на сохранении снежной насыпи.

В результате комитет по благоустройству сдался. Ребятам оставили одну большую кучу снега на Дворцовой площади. Он отметил, что после принятого решения дети сразу заняли оставшийся сугроб и начали использовать его для зимних развлечений.

Фото: Pxhere