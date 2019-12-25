В середине недели в Петербурге прогнозируется небольшой снег и слабый мороз

Воздух прогреется до значений около 0...-2 градусов, в Ленинградской области температура будет колебаться в пределах 0...-5 градусов.

Северную столицу в среду, 23 октября, ожидает воздействие тёплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, перемещающимся над Баренцевым морем. Это приведёт к преобладанию облачной погоды, возможен слабый снег, сохранятся условия гололедицы на улицах и дорогах. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон повысится, приближаясь к отметкам, характерным для оттепели. Воздух прогреется до значений около 0...-2 градусов, в Ленинградской области температура будет колебаться в пределах 0...-5 градусов.

Северо-западный ветер усилится до 3-8 м/с. Показатели атмосферного давления останутся практически неизменными, достигнув уровня 771 мм рт. ст., что превышает климатическую норму.

Фото: Piter.TV