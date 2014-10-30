Дорожные службы Петербурга украсили технику плакатами к 8 Марта

Коммунальщики Северной столицы встретили праздник не только поздравлениями для сотрудниц, но и усиленной работой. Тракторы и тротуароуборочные машины вышли на линию с яркими плакатами, а в местах массовых гуляний усилили уборку.

Петербургские дорожники и садовники встретили Международный женский день праздничным оформлением техники. Как рассказали в Комитете по благоустройству, коммунальные машины украсили яркими плакатами и вывели на линию.

В пресс-службе Смольного отметили, что с пятницы в городе царит праздничная атмосфера, однако для коммунальных служб эти дни стали временем повышенной нагрузки. Сотрудникам предстоит следить за чистотой в местах массовых гуляний — у театров, музеев, в парках и скверах, куда в выходные отправятся тысячи горожан.

Особое внимание уделяют уборке мусора, пешеходным переходам, остановкам и лотковой зоне. В труднодоступных местах рабочие убирают наледь, приводят в порядок ограждения и городскую инфраструктуру. Тракторы, самосвалы и тротуароуборочные машины продолжают работу на улицах города.

Фото: Комблаг Петербурга