Дорожные службы Петербурга украсили технику плакатами к 8 Марта

Петербургские дорожники и садовники встретили Международный женский день праздничным оформлением техники. Как рассказали в Комитете по благоустройству, коммунальные машины украсили яркими плакатами и вывели на линию.
В пресс-службе Смольного отметили, что с пятницы в городе царит праздничная атмосфера, однако для коммунальных служб эти дни стали временем повышенной нагрузки. Сотрудникам предстоит следить за чистотой в местах массовых гуляний — у театров, музеев, в парках и скверах, куда в выходные отправятся тысячи горожан.
Особое внимание уделяют уборке мусора, пешеходным переходам, остановкам и лотковой зоне. В труднодоступных местах рабочие убирают наледь, приводят в порядок ограждения и городскую инфраструктуру. Тракторы, самосвалы и тротуароуборочные машины продолжают работу на улицах города.
Фото: Комблаг Петербурга
