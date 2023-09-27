  1. Главная
В преддверии 8 Марта в Петербурге ищут флористов и курьеров с зарплатой 12 тыс. рублей за смену
Сегодня, 9:00
Помимо этого, востребованы сотрудники колл-центров, менеджеры в ночную смену и ассистенты флористов в салонах цветов.

Перед Международным женским днем спрос на временные рабочие места в Петербурге заметно увеличился. Как отметила директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова, предприятия общепита и доставка цветов предлагают работникам сменные выплаты и удобные графики занятости.

По её словам, нынешний рынок временной занятости отличается большой гибкостью предложений. Для привлечения персонала цветочные магазины предоставляют сотрудникам бесплатные обеды и премии флористам. Размер вознаграждения за праздничные смены варьируется от 3 до 12 тыс. рублей. Поварам-сушистам предлагается заработок от 5 тыс. рублей за одну рабочую смену с оплатой наличными сразу же после окончания рабочей смены.

Кроме того, популярностью пользуются вакансии курьера с личным автомобилем, зарплата на которой достигает 12 тыс. рублей за рабочий день 6 марта. Работодатели особенно ценят знания города и аккуратность при транспортировке букетов. Помимо этого, востребованы сотрудники колл-центров, менеджеры в ночную смену и ассистенты флористов в салонах цветов.

Ранее мы сообщили о том, что продлить отдых на 8 Марта отгулами и отпусками планируют 14% петербуржцев.

Фото: freepik

