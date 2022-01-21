Продлить отдых на 8 Марта отгулами и отпусками планируют 14% петербуржцев

Наиболее активно желание продлить себе отдых выражают молодые респонденты возрастом до 34 лет (19%) и граждане с уровнем дохода от 80 до 150 тыс. руб. в месяц (22%).

Поскольку в нынешнем году Международный женский день приходится на воскресенье, дополнительный выходной день перенесён на следующий день — понедельник, 9 марта. Многие воспользуются возможностью продлить отдых за счёт отпуска или отгула. Такую тенденцию выявил сервис по поиску работы SuperJob, проведя исследование среди экономически активных россиян.

Согласно результатам опроса, 14% участников намерены отдохнуть дольше положенного. Однако большинство — 63% — не будут увеличивать продолжительность праздничных дней.

Наиболее активно желание продлить себе отдых выражают молодые респонденты возрастом до 34 лет (19%) и граждане с уровнем дохода от 80 до 150 тыс. руб. в месяц (22%). Мужчины чаще склонны воспользоваться таким шансом: прибавить к 8 Марта ещё пару дней хотят 15% мужчин против 13% женщин.

Фото: Piter.TV