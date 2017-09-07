Почему женщины сами покупают себе подарки к 8 марта: мнение психолога

Эксперт настаивает, что радовать себя можно и без специального повода, главное, чтобы это приносило истинное удовлетворение, а не служило средством привлечь внимание окружающих.

Семейный психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг пояснил газете "Вечерний Санкт-Петербург", почему современные женщины нередко сами дарят себе сувениры и подарки накануне Международного женского дня.

Психолог утверждает, что покупка подарков самим себе представляет собой своеобразную форму самообмана, создающую иллюзию нужности и одобрения окружающих. Женщина, подарившая себе презент, стремится поделиться радостью в социальных сетях, сравнивая свое достижение с успехами подруг. Таким образом, многие праздничные события, такие как Новый год и 8 марта, превратились в своеобразные конкурсы демонстрации любви и заботы со стороны близких.

Женщины, не получающие желаемого внимания и подарков, компенсируют недостаток позитивных эмоций покупкой подарков себе, создавая ощущение социальной востребованности. Этот феномен возник сравнительно недавно и обусловлен популярностью социальных сетей.

Сергей Ланг подчеркивает, что стремление радовать себя в принципе естественно и приемлемо, однако оно приобретает негативный оттенок, когда превращается в средство манипуляции окружающими и способ поднять собственную самооценку через социальные медиа.

Эксперт настаивает, что радовать себя можно и без специального повода, главное, чтобы это приносило истинное удовлетворение, а не служило средством привлечь внимание окружающих.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях полов в праздничный период, Сергей Ланг заметил, что чрезмерные требования женщин к мужчинам по поводу подарков также негативно влияют на отношения. Многие мужчины вынуждены брать кредиты, чтобы приобрести дорогой букет цветов или подарок, боясь осуждения супруги или любимой женщины.

Подобные обстоятельства могут приводить к эмоциональному напряжению и ухудшению взаимопонимания в паре. Психолог советует избегать завышенных ожиданий и условностей вокруг праздников, предпочитая взаимное уважение и понимание финансовых возможностей партнера.

Таким образом, приобретение женщиной подарка себе в День 8 марта представляется нормальным действием, если оно продиктовано внутренними желаниями, а не желанием произвести впечатление на других.

Фото: Freepik