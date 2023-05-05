Психолог Климченко рассказала петербуржцам, как реагировать на нецензурную брань от ребенка

Психолог подчёркивает, что младшие дошкольники не осознают смысл ругательств и подражают взрослым.

Общественники предлагают включить в российские школы дополнительные занятия, направленные на формирование грамотной и красивой речи у школьников, исключая использование обсценной лексики.Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, комментируя эту инициативу изданию ТАСС, высказал мнение, что введение уроков изящной словесности позволит детям освоить искусство выбора красивых и выразительных слов вместо грубых выражений, которыми изобилен русский язык. Гриб добавил, что важно объяснить учащимся негативное влияние мата как на самих говорящих, так и на окружающих. Детский и семейный психолог Анастасия Климченко рассказала газете "Вечерний Санкт-Петербург", что причинами появления ненормативной лексики у ребёнка могут стать разные факторы, зависящие от возраста малыша.

Психолог подчёркивает, что младшие дошкольники не осознают смысл ругательств и подражают взрослым. Родители играют ключевую роль в формировании поведения малышей: они должны исключить употребление ненормативных слов в присутствии детей и немедленно объяснить ребёнку, что сквернословие неприемлемо. Важно сформировать чёткие ориентиры для детей, аналогично тому, как родители запрещают детям есть грязные фрукты или бегать по лужам.

Дети постарше, вступившие в средний или старший дошкольный возраст, способны различать хорошее и плохое поведение. Если ребёнок в этом периоде постоянно прибегает к мату, это свидетельствует о подавленной агрессии, вызванной излишними родительскими запретами. Психологи отмечают, что если взрослые запрещают ребёнку открыто проявлять негативные эмоции, малыш подсознательно воспринимает такую форму протеста.

Старшим дошкольникам и ученикам начальных классов уже ясно, что использование крепких слов выходит за рамки приличия. Задача взрослых — поговорить с ребёнком, выяснив причину подобного поведения и помогая выработать умение контролировать свои эмоции.

Наконец, подростков сложнее удержать от употребления ненормативной лексики, ведь это период активной социализации и экспериментов с собственным поведением. Если воспитание прошло успешно, подросток самостоятельно поймёт, какая компания оказывает пагубное воздействие на его личность, и выберет подходящий круг общения.

Анастасия Климченко напоминает, что реакция родителей на первые проявления сквернословия у ребёнка должна быть спокойной и конструктивной. Родителям рекомендуется установить чёткие границы дозволенного, объясняя малышу разницу между хорошими и плохими словами. Реакция должна быть последовательной и рациональной, без эмоциональных вспышек, которые провоцируют ребёнка продолжать вести себя подобным образом.

Если ребёнок систематически нарушает правила и не прекращает сквернословить, психолог рекомендует обратить внимание на семейную обстановку и взаимоотношения с родителями, возможно, обратившись за консультацией к специалисту-психологу.

Ранее психолог объяснил, чей авторитет – матери или жены – должен быть важнее для мужчины.

Фото: Freepik (lookstudio)