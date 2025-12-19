Психолог объяснил, чей авторитет – матери или жены – должен быть важнее для мужчины

Эксперт обращает внимание на проблему столкновения интересов, когда мать вмешивается в семейные дела и выражает недовольство действиями невестки.

Согласно опросу сервиса SuperJob, опубликованному РИА Новости, треть российских мужчин ставит авторитет собственной матери выше, чем супруги. Семейный психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил причины такого явления изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Психолог подчеркивает, что подобная ситуация свидетельствует о нездоровом подходе к семейной динамике. Ведь концепция традиционной семьи подразумевает союз "муж-жена-дети", а бабушки, дедушки и родители второй половины остаются родными, но не вправе претендовать на роль авторитета в повседневной жизни молодой семьи.

Эксперт обращает внимание на проблему столкновения интересов, когда мать вмешивается в семейные дела и выражает недовольство действиями невестки. Женщина воспринимает вмешательство свекрови негативно, считая, что та недостаточно заботится о сыне, готовит хуже, игнорируя индивидуальные предпочтения. Такое соперничество неизбежно разрушает семейную гармонию.

Сергей Ланг настаивает, что для сохранения здоровых семейных отношений мужчине важно своевременно отсепарироваться от влияния родителей. Иначе доверие и уважение жены постепенно ослабеют. Нормальная сепарация предполагает установление четких границ, но сохранение теплых отношений с матерью. Психолог рекомендует избегать излишних жалоб на конфликты с женой, так как это провоцирует негативное отношение матери к невестке.

Отдельно специалист уделяет внимание правильной стратегии поведения жены в отношениях со свекровью. Важно проявлять искреннее уважение к матери мужа, воспринимать ее не как соперницу, а как близкого родственника, способного стать союзником. Сергей Ланг предостерегает от ревности и подозрительности, призывая относиться объективно к взаимоотношениям мужа и его матери, так как нередко негативные эмоции женщины вызваны собственным восприятием ситуации, а не реальными проблемами.

