Психолог Климченко рассказала, как объяснять детям риски общения с незнакомцами

Важно следить за отношением ребенка к обществу.

Следователи из ГСУ СК РФ по Петербургу продолжают разбираться в деле об убийстве 9-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Расследование находится под контролем центральных органов СК РФ.

Напомним, что в убийстве ребенка признался уроженец Луганской области. Тело было обнаружено в водоеме, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как отмечает "Вечерний Санкт-Петербург", перед похищением ребенок установил контакт с подозреваемым. Детский и семейный психолог Анастасия Климченко рассказала о том, как правильно объяснять детям опасность взаимодействия с незнакомцами.

Психолог отмечает, что первое знакомство ребенка с социумом происходит еще в раннем возрасте. Важно следить за отношением ребенка к обществу. В возрасте трех лет ребенок сталкивается с первым кризисом, когда происходит осознание себя как отдельной личности. Важно, чтобы дети доверяли взрослым и чувствовали себя в безопасности.

Родители должны показывать пример положительного взаимодействия с социумом. Нельзя пугать маленьких детей негативными образами. Важно формировать доверие к обществу, не запугивать полицией или другими страшными персонажами. В 6-7 лет у ребенка появляется способность анализировать и рассуждать, тогда можно начинать рассказывать о правилах безопасности, но при этом подчеркивать, что не все люди опасны. Важно научить ребенка алгоритму действий в случае опасности.

Необходимо разговаривать с детьми и объяснять им, как выглядят и ведут себя потенциально опасные люди. Важно научить ребенка не вступать в контакт с подозрительными незнакомцами и быстро уходить, если он чувствует опасность. Если люди с недобрыми намерениями ловят эмоцию ребенка, у них может включиться определенная программа действий. Поэтому, важно чтобы он сразу звонил родителям или обращался за помощью к окружающим.

Родители не должны проявлять чрезмерную подозрительность и опеку. Гиперопека часто связана с внутренними страхами и неуверенностью родителей. Важно осознать собственную мотивацию и понять, зачем нужна такая сильная опека. Если не удается справиться самостоятельно, следует обратиться к психологу.

Ранее психолог Ланг дал советы петербуржцам, уставшим от зимы.

Фото: Freepik