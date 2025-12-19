Психолог Ланг дал советы петербуржцам, уставшим от зимы

Rаждому сезону присущи как положительные, так и отрицательные стороны, и усталость от зимней погоды — совершенно естественный феномен, не свидетельствующий о депрессии или чрезмерной метеочувствительности.

Сергей Ланг, семейный психолог и руководитель психологического центра, поделился рекомендациями с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург" о том, как пережить длительную зиму, если ожидания прихода весны затягиваются.

Психолог подчеркивает важность внутренней теплоты и способности сохранять хорошее настроение, несмотря на сезонные изменения. По его словам, каждому сезону присущи как положительные, так и отрицательные стороны, и усталость от зимней погоды — совершенно естественный феномен, не свидетельствующий о депрессии или чрезмерной метеочувствительности.

Чтобы облегчить ожидание весеннего тепла, Ланг предлагает своим пациентам и подписчикам заняться активным созданием положительных эмоций. Одним из способов поднять настроение является посещение бани, горячие чайные церемонии с угощениями собственного приготовления, семейные вечера с играми и беседами, способствующими душевному комфорту.

Психолог напоминает, что физическая активность играет важную роль в борьбе с плохим настроением. Даже в условиях современных реалий, когда многие предпочитают оставаться дома, важно поддерживать форму: сделать зарядку, попробовать онлайн-тренировки, устроить танцевальные вечеринки дома под любимую музыку.

Немаловажным аспектом сохранения хорошего самочувствия является умение справляться с информацией о неблагоприятных погодных условиях. Часто прогнозы звучат негативно, вызывая тревогу и уныние. Важно воспринимать предупреждения реалистично и заранее планировать свои действия, минимизировать влияние плохой погоды на повседневную жизнь, выбрать альтернативные маршруты передвижения, придумать способы развлечения с близкими людьми.

Наконец, специалист предостерегает от постоянного разговора о негативных аспектах зимы. Жалобы друзьям и знакомым способствуют созданию негативного эмоционального фона, ухудшению настроения. Лучше наполнить общение радостью и позитивом, пересмотреть любимые комедии, подобрать интересные мероприятия и хобби, чтобы дождаться весну с хорошим настроением.

Фото: Freepik