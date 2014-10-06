Россиянам рассказали, как не поссориться с супругом в новогодние праздники

Длительные праздники нередко приводят к разногласиям между супругами, чьи предпочтения и представления об идеальном отдыхе могут кардинально различаться.

Большинство семей проводят длинные зимние каникулы рядом с родными людьми, наслаждаясь общением и совместным досугом. Однако длительные праздники нередко приводят к разногласиям между супругами, чьи предпочтения и представления об идеальном отдыхе могут кардинально различаться. Семейный психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил изданию "Вечерний Санкт-Петербург", какие опасности грозят семьям в преддверии и во время новогодних праздников, а также дал советы, как сохранить гармонию в отношениях.

Первая опасность связана с разными взглядами партнеров на проведение свободного времени. Один мечтает отправиться в гости к друзьям или устроить романтическое путешествие, другой предпочитает уют домашнего очага или занятия спортом. Конфликт мнений усиливается, если желания супругов совершенно противоположны. Сергей Ланг рекомендует в таких ситуациях находить компромиссные решения. Ведь семья строится на взаимном уважении и учете интересов обоих партнёров. Не стоит сравнивать усталость или нагрузку — важно помнить, что это единое целое, цельный организм, нуждающийся в гармонии.

Еще одно распространённое испытание для пары — осознание внутреннего конфликта или охлаждение чувств, проявляющееся в моменты длительного совместного пребывания. Страх перед возможностью неприятного взаимодействия заставляет супругов задуматься о будущем взаимоотношений. Такие сомнения способны перерасти в глубокие семейные кризисы, расставания и даже разводы. Психолог предупреждает, что подобные переживания часто возникают после Нового года, когда люди начинают анализировать прожитое время и оценивать собственные достижения. Именно в этот период всплывают скрытые проблемы, способные подтолкнуть пару к серьезным изменениям.

Правила поведения в праздники для сохранения спокойствия

Одним из важнейших аспектов предотвращения конфликтов Сергей Ланг называет справедливое распределение домашних обязанностей и планирования отдыха. Часто бывает, что один партнёр берет на себя всю организацию досуга, покупки подарков и приготовление еды, ощущая несправедливость и раздражение. Другой, наоборот, воспринимает подобное распределение как должное и отказывается вносить посильный вклад.

Рекомендуемый способ решения подобной проблемы — принятие взаимовыручки и готовности идти навстречу пожеланиям партнера. Если ваш близкий просит вас о чем-то, не пытайтесь оправдаться или занять оборонительную позицию. Лучше искренне пообещайте помощь и выразите готовность поддержать любимого человека взамен на содействие в собственных делах.

Это позволяет снизить напряжение и создать атмосферу взаимопомощи, способствующую укреплению отношений. Такая стратегия полезна для пар, находящихся в стадии обычного повседневного стресса, но, увы, не гарантирует спасения браков, пребывающих в критическом кризисе.

Ещё один важный момент касается учета пожеланий родственников. Особенно сложно удовлетворить ожидания родителей и друзей, живущих в разных регионах. Психолог напоминает, что примириться с невозможностью посетить всех разом вполне естественно. Стоит договориться заранее о порядке встречи с семьями: в один год уделить внимание родным мужа, в следующий — жены. Такой подход способен сгладить недовольство и уменьшить конфликты внутри семейной ячейки.

Фото: Pxhere