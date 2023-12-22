В трех американских штатах бушуют мощные торнадо, сообщили СМИ

СМИ сообщают о трех пострадавших от природного явления.

Мощные торнадо бушуют на территории американских штатов Небраска, Айова и Техас. Соответствующей информацией поделились местные журналисты. По данным от телеканала CNN, по меньшей мере три человека пострадали в результате разгула стихии. Известно, что сильные ветра поднялись в стране с пятницы, 26 апреля. Они проходят на фоне усилившихся ливней, накрывших центральную часть США.

Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, ... по меньшей мере три человека пострадали. сообщение CNN

Напомним, что торнадо прошел через окраины города Линкольн штата Небраска. Очевидцы говорят о том,что ветром переворачивались машины и сносились дорожные конструкции. Сотрудник местной железнодорожной службы объявил прессе о том, что несколько вагонов одного из составов сошли с рельсов недалеко от города Уэверли. Телеканал CNN утверждает, что торнадо вместе с сильными штормами могут продлиться на территории регионов до воскресенья. Предположительно, самым разрушительным днем может стать суббота, 27 апреля. Угроза должна распространиться и на штат Мичиган.

Появились кадры смертельного торнадо во Флориде.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости