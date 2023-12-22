Появились кадры смертельного торнадо во Флориде

Жертвами трагедии стали как минимум четыре человека.

Разрушительные торнадо прошлись по восточному побережью США. На территории американского штата Флорида жертвами трагедии стали не менее четырех местных жителей, а еще порядка 87 тысяч граждан остались без доступа к электричеству. В настоящее время специалисты занимаются разбором завалов. Экстренные службы уточнили, что больше всего от стихии повреждены города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл. Местные власти находятся в состоянии боевой готовности, готовясь к новым непогодным условиям и их последствиям.

Американские синоптики предупреждают, что еще один мощный шторм движется к восточной части страны. Предположительно, погодные условия во Флориде ухудшатся в ближайшее время. Чиновникипризывают жителей региона быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам, а также следить за экстренными новостями.

В США шесть человек погибли из-за урагана.

Фото и видео: Telegram / SHOT