Во Флориде казнили заключенного через две недели после инцидента с Пайк

Джеймс Робертсон получил смертельную инъекцию.

Американские власти из штата Флорида заявили о казни заключенного Джеймса Робертсона с помощью смертельной инъекции. Этот случай произошел спустя через две недели после неудачной попытки казни аналогичным способом Кристы Пайк в штате Теннесси. Ранее в обществе разгорелся скандал. Он связан с тем, что женщине ввели две смертельные инъекции. Однако обе попытки закончились неудачей. В результате пострадавшую пришлось доставить в больницу. Заключенная пришла в сознание только 6 октября.

Приговор по делу "Штат Флорида против заключенного Джеймса Робертсона" был приведен в исполнение в 12.32 по восточному времени. сообщение от местного департамента исправительных учреждений

Таким образом Джеймс Робертсон казнен за убийство в 2008 году своего сокамерника. По утверждению от мужчины, он совершил преступление для того, чтобы получить высшую меру наказания. Он объяснил, что не хотел проводить остаток своей жизни в тюрьме.

Медики с запозданием оказали помощь приговоренной к казни Кристе Пайк.

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