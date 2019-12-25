Медики с запозданием оказали помощь приговоренной к казни Кристе Пайк

В Теннесси рассказали о том, как медики помогали пациентке после смертельной инъекции.

Из-за неразберихи между службами экстренного реагирования и тюремными чиновниками в городе Нэшвилл штата Теннесси медики с запозданием оказали помощь приговоренной к смертной казни Кристе Пайк. Соответствующее заявление сделали западной аудитории журналисты из новостного агентства ссошиэйтед Пресс со ссылкой на записи службы спасения. В СМИ уточнили, что в результате женщине удалось пережить две смертельные инъекции.

Прошли драгоценные минуты, пока официальные лица и служба реагирования пытались выяснить, был ли законным запрос о срочной помощи в камеру исполнения приговора. материал издания

Согласно приведенным в статье записям, первый звонок в службу экстренной помощи 911 поступил через час после введения второй инъекции женщине. Еще полчаса у специалистов ушло на принятие решения о допуске медиков к заключенной.

Напомним, что власти штата Теннесси 30 сентября попытались казнить Кристу Пайк с помощью двух смертельных инъекций. Эта процедура завершилась неудачей. Затем американку госпитализировали в больницу. Заключенная пришла в сознание шестого октября.

AP: в США состоялась первая казнь после инцидента с Кристой Пайк.

Фото: pxhere.com