AP: в США состоялась первая казнь после инцидента с Кристой Пайк

Приговор выполнен в отношении Джамаала Говарда в штате Техас.

Первый на американской территории смертный приговор после неудачной попытки казни Кристы Пайк в штате Теннесси привели в исполнение в штате Техас. Соответствующими данными с мировой общественностиью поделились иностранные журналисты из западного новостного агентства The Associated Press (AP). В СМИ уточнили, что Джамаал Говард был признан виновным в убийстве сотрудницы магазина в 2000 году. Известно, что вечером 7 октября 2026 года 46-летнему мужчине ввели смертельную инъекцию. А спустя 19 минут после этого (в 20:03 часов вечера по местному времени или в 04:03 утра 8 октября по времени Москвы) врачами была констатирована его смерть. Это шестая казнь в Техасе за 2026 год.

Напомним, что 30 сентября в тюрьме города Нэшвилла штата Теннесси Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции. После этого процесса американская осужденная осталась жива, хотя исполнители судебного приговора израсходовали семь игл. Ранее адвокаты заключенной предупреждали местные власти о том, что женщина болеет тромбоцитозом. При данном заболевании введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям жертвы. Криста Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате. После неудачного выполнения приговора губернатор Билл Ли распорядился провести расследование. Он такж6 отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в текущем году.

Пережившая неудачную попытку казни в США Криста Пайк пришла в сознание.

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