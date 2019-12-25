Пережившая неудачную попытку казни в США Криста Пайк пришла в сознание

Пациентка получат медицинскую помощь в штате Теннесси.

Американская осужденная в смертной казни Криста Пайк, пережившая неудачную попытку исполнения своего наказания в штате Теннесси, пришла в сознание. Соответствующее заявление от 6 октября сделал местный телеканал WSMV со ссылкой на адвокатов женщины. Сторона защиты уточнила, что сейчас фигурантка уголовного дела остается в сознании. Она говорит и продолжает получать медицинскую помощь. Криста Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате. После неудачи губернатор Билл Ли распорядился провести расследование. Иностранный чиновник также отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году.

Напомним, что 30 сентября в тюрьме города Нэшвилла Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции. Несмотря на это, сужденная осталась жива. В СМИ написали о том, что исполнители приговора израсходовали семь игл за весь процесс. Адвокаты предупреждали власти, что женщина болеет тромбоцитозом. При данном заболевании введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям пациента.

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