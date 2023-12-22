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Продажи земли под застройку выросли в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 10:02
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Продажи земли под застройку выросли в Петербурге и Ленобласти

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По информации аналитиков консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", в 2023 году большую часть инвестиций вкладывали в проекты апартаментов (62%).

В начале 2024 года в Петербурге и его окрестностях были куплены земельные участки для строительства жилых домов и апартаментов на общую сумму 10,8 млрд рублей. Этот показатель на 28% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишет "Деловой Петербург".

По информации аналитиков консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", в 2023 году большую часть инвестиций вкладывали в проекты апартаментов (62%). В I квартале текущего года 92% инвестиций были направлены на участки под строительство жилья.

В прошлом году отмечалась тенденция к перепродаже заранее подготовленных участков между застройщиками. Эта тенденция сохраняется и в начале 2024 года. Например, компания "Ленстройтрест" приобрела участок проекта "Янинский лес" у девелопера "ПИК".

Специалисты также зафиксировали ряд сделок по покупке долгостроев. Например, краснодарский застройщик Dogma купил за 841,6 млн рублей участок площадью 7,4 га в деревне Порошкино, который ранее принадлежал обанкротившейся компании.

Ранее мы сообщили о том, что иск о восстановлении корпуса "Красного треугольника" отклонен.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, строительство
Категории: Лента новостей,

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