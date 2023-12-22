Иск о восстановлении корпуса "Красного треугольника" отклонен

КГИОП требовал от администрации Адмиралтейского района и от ООО "ИнвестПроект" выполнить консервацию, так как 1455 долей из 1533 в обрушившемся помещении принадлежит Петербургу, а 78 долей - этой компании.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти объяснили причины отказа в иске Комитета по охране памятников (КГИОП), требующего провести консервацию и восстановление обрушившегося лицевого корпуса завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала, 134–136–138. Была опубликована мотивировочная часть решения суда, пишет "Деловой Петербург".

КГИОП требовал от администрации Адмиралтейского района и от ООО "ИнвестПроект" выполнить консервацию, так как 1455 долей из 1533 в обрушившемся помещении принадлежит Петербургу, а 78 долей - этой компании. От других ответчиков, владеющих остальными частями здания, требовалось провести ремонт.

Речь идет о корпусе №3, расположенном на набережной Обводного канала рядом с Таракановским мостом. В феврале 2022 года четвертый этаж здания обрушился. В момент обрушения уже шел судебный процесс по иску КГИОП, начавшийся в июле 2021 года. Первая инстанция в удовлетворении иска отказала, посчитав, что проведение ремонта и консервации до определения предмета охраны невозможно.

После обрушения апелляционная инстанция обязала владельцев помещений выполнить работы по консервации. Однако в 2023 году кассация отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение, так как не был установлен факт наличия угрозы разрушения всех корпусов, соответственно, неясно, кто и что должен консервировать.

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Фото: Piter.TV