Владелец Некрасовского рынка выиграл суд со Смольным более чем на 135 млн рублей

"Аврора Инвест" подала иск, чтобы оспорить свое право на приватизацию в соответствии с 159-ФЗ (закон об особенностях отчуждения госимущества).

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти присудил компании "Аврора Инвест", владеющей Некрасовским рынком, победу в споре о платежах по аренде, которые общество все еще производило, несмотря на то, что была заключена сделка купли-продажи. Информацию об этом предоставило издание "Деловой Петербург".

"Аврора Инвест" подала иск, чтобы оспорить свое право на приватизацию в соответствии с 159-ФЗ (закон об особенностях отчуждения госимущества). Правительство города настаивало на том, что компания не имеет права выкупить Некрасовский рынок и передало его в управление ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Предполагалось, что после расторжения договора аренды здание будет выставлено на торги. Однако суд присяжных встал на сторону "Аврора Инвест" и решил взыскать с комитета имущественных отношений 135,6 миллиона рублей в качестве компенсации убытков и процентов за использование чужих денежных средств.

По расчетам "Аврора Инвест", общество заплатило 132 млн рублей за аренду в период с декабря 2017 года по декабрь 2022 года, несмотря на отказ правительства подписать с ними договор купли-продажи, который был заключен в декабре 2017 года. Еще около 3,5 млн рублей было уплачено в качестве налога на добавленную стоимость.

Ранее суд отказал в иске поставщику комплектующих к бывшему заводу Hyundai.

Фото: citywalls.ru (люблюпитер)