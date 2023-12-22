Суд отказали в иске поставщику комплектующих к бывшему заводу Hyundai

Помимо этого, в качестве соответчика в деле был привлечен моторный завод Hyundai WIA.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск литейному заводу из Нижегородской области ЗАО "Росалит" против ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР). Помимо этого, в качестве соответчика в деле был привлечен моторный завод Hyundai WIA.

Осенью 2023 года представители литейного завода "Росалит" подали иск на сумму около 177,8 млн рублей.

В то время фонд развития промышленности выделил компании льготный заем для создания производства деталей для иностранных автомобилей, включая Hyundai.

Ранее мы сообщили о том, что с бывших управляющих "Метростроя" намерены взыскать почти 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV (